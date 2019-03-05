أخبار مصر | معهد "معتمد" ينظم ورشة عمل مجانية بعنوان "أساسيات الإدارة الحديثة للرعاية الصحية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معهد "معتمد" ينظم ورشة عمل مجانية بعنوان "أساسيات الإدارة الحديثة للرعاية الصحية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" التابع لاتحاد الأطباء العرب غدا الأربعاء، ورشة عمل مجانية للأطباء والعاملين في الحقل الصحي تحت عنوان "أساسيات الإدارة الحديثة للرعاية الصحية" وذلك بالتزامن مع بداية الدفعة السادسة عشر لدبلوم إدارة المؤسسات الصحية والمستشفيات الذي يقدمه المعهد وتستمر الدراسه أربعة عشر شهرًا.

وتتناول ورشة العمل عدة موضوعات من أهمها (المدراء الذين يقودون.. يغيرون العقول – الاستراتيجيات الفعالة للتسويق في مجال الرعاية الصحية – كيف تصبح مدير موارد بشرية بالمستشفيات – كيف تفكر بطريقة استراتيجية) ويتاح الحضور لكل من (أطباء بشري – أطباء الأسنان – الصيادلة – التمريض العالي).

ويشارك في ورشة العمل كل من الدكتور عبدالرحمن كامل أمين عام المعهد والدكتور علاء العيسوي رئيس المجلس العلمى لدبلوم "إدارة المستشفيات" ودبلوم جودة الرعاية الصحية والدكتورة حنان عطية عضو المجلس العلمى بالدبلوم والدكتور هشام منصور عضو المجلس العلمي.

وفي تصريح للأستاذ الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب أوضح خلاله أهمية البرامج المتخصصة التي يقدمها المعهد العربى للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" للارتقاء بالمستوى المهنى للاطباء والعاملين فى الحقل الصحى مما يسهم على تحسين الأوضاع الصحية بالوطن العربى.