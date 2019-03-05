أخبار مصر | "القومي للتدريب بالعباسية" يستضيف فعاليات تحديث البرنامج المتقدم لعلاج إصابات الحوادث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القومي للتدريب بالعباسية" يستضيف فعاليات تحديث البرنامج المتقدم لعلاج إصابات الحوادث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استضاف المعهد القومى للتدريب بالعباسية، التابع لوزارة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، فعاليات تحديث البرنامج المتقدم لعلاج إصابات الحوادث (ATLS) النسخة العاشرة، بحضور خبراء معتمدين من كليه الجراحين الأمريكية، وبالتعاون مع المركز المصرى للتدريب.

وأعلن المعهد، فتح باب الحجز فى برنامج مكافحة العدوى Basic Infection Control Course وذلك فى الفترة من 10-14 مارس، وكذلك من 17-21 من نفس الشهر.

وأوضح المعهد، أن مدة البرنامج خمس أيام (٣٠ ساعة)، من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا:

وفيما يلي مميزات البرنامج:

- شهادة معتمدة من المعهد القومي للتدريب - وزارة الصحة

- الشهادة تقدم في الترقيات للعاملين بوزارة الصحة وخارجها

- تكلفة الفرد : 750جنية تدفع فى مقر المعهد القومى للتدريب

- العدد محدود والأسبقية بالدفع

- الفئة المستهدفة: الأطباء البشريين والاسنان والصيدلة

وأضاف المعهد، أنه للاستعلام يرجى الاتصال على الارقام التالية:20817186 -20817139، من الاحد للخميس، من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرًا.