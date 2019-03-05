أخبار مصر | أمين عام 'القومي لأسر الشهداء' يستقبل مدير منظومة الشكاوى الحكومية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين عام 'القومي لأسر الشهداء' يستقبل مدير منظومة الشكاوى الحكومية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل اللواء أركان حرب محمد عبدالمنعم أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، والوفد المرافق له، اليوم؛ لشرح تصور الخطة المستقبلية لإدارة الشكاوى، وتفعيلها لخدمة أسر الشهداء والمصابين.

وخلال اللقاء أثنى أمين عام المجلس، على الدور الكبير التي تقوم به المنظومة في حل مشكلات المواطنين.

وقال "عبدالمنعم" إن المجلس يقوم بتطوير كافة خدماته باستخدام الأساليب الحديثة؛ لتقديم خدمة رعاية أفضل لأسر الشهداء والمصابين.

من جانبه أكد "الرفاعي"، أن المنظومة تهدف إلى فتح قنوات اتصال بين الدولة والمواطنين؛ لحل أي مشكلات تواجههم عند الحصول على الخدمات، أو الحقوق التي كفلها الدستور والقانون.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان أصدر قراراه رقم 314 لسنة 2017، من أجل إنشاء منظومة الشكاوى الموحدة، وتكليفها بتلقي شكاوى المواطنين إلكترونيًا وعبر الهاتف وفحصها، ومن ثم توجيهها إلى الجهات الحكومية لإبداء الرأي فيها.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد قدم الشكر للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، على سرعة الاستجابة في الرد على الشكاوى الواردة عبر المنظومة الموحدة.