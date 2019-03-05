أخبار مصر | رئيسا تحرير مجلتي 'الأهلي والزمالك' يتفقان على وثيقة لنبذ الخلاف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيسا تحرير مجلتي 'الأهلي والزمالك' يتفقان على وثيقة لنبذ الخلاف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، اليوم، اجتماعًا للجنتي ضبط أداء الإعلام الرياضي والشكاوى، الذي كان دعا له الكاتب الصحفي إبراهيم المنيسي رئيس تحرير مجلة الأهلي والكاتب الصحفي علي بركة رئيس تحرير مجلة الزمالك.

وتم خلال الاجتماع، مناقشة دور المجلتين في تنقية الأداء الإعلامي الرياضي من أية خلافات، والتشاور حول آداء الإعلام الرياضي للناديين الكبيرين، الأهلي والزمالك في الفترة القادمة.

وقال المجلس في بيان له، إن الاجتماع عُقد في جو ساده التفاهم؛ حيث عبر رئيسا التحرير، عن التزامهما الكامل بالمعايير المهنية، بما يحفظ للرياضة مكانتها لدى الجماهير، والعمل على استقرار العلاقة بين مشجعي الناديين.

وانتهى الاجتماع إلى دعوة رئيسي تحرير المجلتين إلى لقاء مع الناقد الرياضي فهمي عمر رئيس لجنة ضبط آداء الإعلام الرياضي بالمجلس؛ لوضع ما انتهى إليه في وثيقة يلتزم بها الجميع، ويسترشد بها الإعلام الرياضي في معالجة الأحداث الرياضية، وتعبر عن السياسات التحريرية للمجلتين، خاصة وأنهما يمثلان ركيزة الإعلام الرياضي للناديين الكبيرين.

وأكد المجلس في بيانه، أنه لمس روح طيبة، وفهمًا أصيلًا لوظيفة كل منهما في رئاسة تحرير مطبوعته، مشددًا على روح التفاهم التي سادت الاجتماع، وتأكيدها على التزامهما بالمعايير الأخلاقية والإعلامية، آملًا أن يكون مجلس إدارة الناديين داعمين لروح الود والتفاهم بين القائمين على المجلتين.