أخبار مصر | "برلماني" يطالب بتحديد سعر القمح للفلاحين قبل زراعته

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني" يطالب بتحديد سعر القمح للفلاحين قبل زراعته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب البدرى أحمد ضيف، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، على أهمية تحديد سعر القمح المحلى للمزارعين قبل زراعته لتجنب حدوث خسائر للفلاحين.

وقال ضيف، إن تحديد سعر القمح يحتاج إلى دراسة تكاليف الزراعة والإنتاج والمساحة المزروعة التي يقوم الفلاح بزراعتها لمعرفة التكلفة، لافتا إلى أن قانون الزراعات التعاقدية يحفظ للفلاح كافة حقوقه المادية قبل البدء في الزراعة من خلال تحديد أسعار الشراء من قبل وزارة الزراعة أو غيرها من الجهات المختصة، وأكد أهمية تطبيقه خاصًة في المحاصيل التي نستوردها من الخارج، مُضيفا أن السوق المحلى يحتاج إلى زيادة الحصة المزروعة من القمح وتقليل استيراده من الخارج الدولة تستورد 90 مليون طن قمح سنويًا ويعتبر هذا بمثابة عبئا على الدولة، منوهة إلى أهمية تحديد سعر القمح قبل زراعته للمزارعين حتى يقبلوا على زراعته، لافتًا إلى عزوف الفلاحين عن زراعته بسبب وضع أسعار غير مرضية لهم لا يحصلون منها على هامش ربح.