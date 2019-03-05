أخبار مصر | علاء عابد يطالب باستمرار خطط وبرامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علاء عابد يطالب باستمرار خطط وبرامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أهمية تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اللقاء الذى عقده مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، واللواء محمد أمين رئيس هيئة الشئون المالية بالقوات المسلحة بالتركيز على استراتيجية تقديم الرعاية للفئات الأكثر احتياجا.

وطالب "عابد"، باستمرار خطط وبرامج الحماية الاجتماعية التي تقوم الدولة بتنفيذها، وما يتم تخصيصه لصالح تلك البرامج من موارد في إطار الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم، وذلك في ظل التوجه نحو ضم برنامجي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي في برنامج واحد، وما يستتبعه ذلك من توحيد المعايير المطبقة وأثر ذلك على موازنة الدولة، مُشيدًا باستعراض الرئيس خلال الاجتماع لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، خاصة المشروع القومي لتوعية الشباب المقبلين على الزواج "مودة"، والذي يأتي في إطار جهود الحكومة للحد من ظاهرة ارتفاع حالات الطلاق في المجتمع المصري، بمشاركة متخصصين في الاستشارات الأسرية والدينية وكذلك أساتذة الجامعات وأطباء، وعرض التطورات الخاصة بتفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، وما تم لإنشاء صندوق استثمار خيري لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

ووجه النائب علاء عابد التحية إلى الرئيس السيسى لتكليفه للحكومة بتركيز إستراتيجية الحكومة على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا تحقيقًا لمفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة وضمان ضبط منظومة الدعم وتأمين وصوله إلى مستحقيه واتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على تماسك الأسرة، وذلك من خلال إرشاد وتوعية الشباب المقبل على الزواج، بما يسهم في توفير الأمان اللازم للأسرة المصرية وخفض حالات الطلاق اضافة إلى توفير المزيد من الدعم والرعاية لذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير أفضل الخدمات لهم، وزيادة الوعي بقضاياهم ومشاكلهم وحلها.