أخبار مصر | فرج عامر عن تقرير البنك الدولي حول التمكين الاقتصادي للمرأة: "شهادة اعتزاز"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرج عامر عن تقرير البنك الدولي حول التمكين الاقتصادي للمرأة: "شهادة اعتزاز" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصف المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، التقرير الذي أصدره البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي حول التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، بأنه شهادة اعتزاز وتقدير كبير للمرأة المصرية التى أكدت للعالم كله قدرتها على تحقيق النجاح فى جميع المواقع القيادية التي تتولاها بمختلف مؤسسات الدولة المصرية.

وقال "عامر"، إن تلك الإشادة تتفق وتنتصر لرؤية وسياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذى لم يتردد لحظة فى الرهان على الدور الكبير الذى تقوم به المرأة المصرية الام والزوجة والأخت والابنة ليس فى الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية ولكن فى الحفاظ على الدولة المصرية وقد تجلى ذلك الأمر امام العالم كله فى الدور التاريخي الذى سجله التاريخ بحروف من نور للمرأة المصرية فى ثورة 30 يونيو عام 2013.

وأكد أن ما جاء في تقرير البنك الدولي بشأن أن الرئيس قاد مصر لإصلاحات تشريعية ساهمت في تحسين منظومة ممارسة الأعمال للمرأة وتمكينها اقتصاديًا والنهوض بحقوق المرأة في التشريعات العامة ومعالجة العوائق التي كانت تحول دون مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي ما هو إلا دليل واضح وقاطع على الاهتمام الكبير وغير المسبوق من المجتمع الدولي بسياسات ورؤى الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه المرأة المصرية والتي انتهجها قبل ان يتولى مهام منصبه الرئاسية عام 2014 مشيرا إلى أن ذلك الأمر يؤكد ان الرئيس السيسي سبق المجتمع الدولى في الانتصار للمرأة المصرية والأفريقية والعربية وعلى مستوى العالم كله وأكبر دليل على ذلك ان الخطابات العالمية للرئيس السيسى كانت تعطى اكبر اهتمام بدور المرأة المصرية فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأسرية.