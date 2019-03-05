أخبار مصر | حملة "100 مليون صحة" بنقابة محامين شمال الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حملة "100 مليون صحة" بنقابة محامين شمال الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت، اليوم، بنقابة محامي شمال الجيزة حملة "100 مليون صحة" للمحامين وأسرهم، وذلك للكشف المبكر عن أمراض السكر، والضغط، وفيروس "c"، تحت رعاية النقيب العام، سامح عاشور، بإشراف النقابة العامة، ونقابة محامي الجيزة، وبتنسيق ماجد حنا، عضو مجلس النقابة العامة.

وقال ماجد حنا، عضو مجلس النقابة العامة، إن الحملة تقام بالتعاون بين أعضاء النقابة العامة، والنقابة الفرعية بالجيزة، وستمكث فترة كبيرة ليستفيد منها أكبر عدد من المحامين، وسيتم التعاون لتسهيل عمل الفريق القائم بها، بالتعاون مع كيان شباب محامي "فيوتشر لو".

كانت حملة "100 مليون صحة" قد انطلقت، أمس، بنقابة محامي جنوب الجيزة للمحامين وأسرهم، وذلك للكشف المبكر عن أمراض السكر، والضغط، وفيروس "c".