أخبار مصر | برلماني يطالب بسحب الجنسية من "البرادعي": يدعم الإخوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يطالب بسحب الجنسية من "البرادعي": يدعم الإخوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الحكومة بسحب الجنسية المصرية من محمد البرادعي، المدير العام السابق لوكالة الطاقة الذرية، بعد استمراره في دعم قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والعناصر المتطرفة الواقفة وراء مخططات هدم الدولة المصرية.

وقال "زين الدين"، إن المدعو البرادعى يحرص بشكل دائم على توجيه تغريداته المسمومة كالسهام إلى صدر الوطن بهدف تقديم العون إلى المخربين والإرهابيين حيث يقوم بدوره الدفاعى عن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية عندما قال كذبا كعادته دائما أن الحق فى العناية الطبية هو حق أساسى من حقوق الإنسان وفقًا للمادة 25 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والتى استند إليها للمطالبة بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للقيادى الإخوانى محمد البلتاجى، بعد انتشار شائعة إصابته بجلطة دماغية فى محبسه.

وأضاف النائب محمد عبد الله زين الدين، إن البرادعى تفوق على جماعة الإخوان الإرهابية فى الكذب والتضليل عندما واصل دوره لتقديم الدعم لقيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية والعناصر المتطرفة الواقفة وراء مخططات هدم الدولة المصرية، حيث يحرص بشكل دائم على توجيه تغريداته لمغازلة المخربين والإرهابيين حيث روج فى تغريدة أخرى له لشائعة منع الزيارة عن المعزول محمد مرسى ونجله ومحمد البلتاجى، مبيتًا النية للهجوم على الدولة المصرية، واصفًا ذلك بأنه أمر خارج إطار الأخلاقيات والقانون".