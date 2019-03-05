أخبار مصر | فيديوجرافيك.. مجلس الوزراء ينفي 13 شائعة خلال 7 أيام

أصدر المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم، إنفوجرافيك توضيحي لعدد من الموضوعات المثيرة للجدل التي انتشرت خلال الأيام الماضية على المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء ذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة من (26 فبراير حتى 5 مارس 2019‏).

ونفى المركز الإعلامي ما تردد حول مراقبة الحكومة لمحادثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، كما نفى ما تردد حول نقص المستلزمات الطبية بأقسام الحروق في المستشفيات الجامعية، وما أثير حول إجراء امتحان الصف الأول الثانوي المقرر في شهر مارس ورقياً بدون التابلت.

أيضًا نفى المركز، ما أثير حول إقرار اللغة الصينية كلغة أجنبية إجبارية بالثانوية العامة في نظام التعليم الجديد، وما تردد حول إلغاء القصة في اللغة العربية للصف الأول الثانوي، وانهيار إحدى المدارس الابتدائية بمحافظة المنيا.

المركز نفى أيضًا، ما أثير حول تهجير الحكومة لأهالي العشوائيات قسرياً دون توفير سكن بديل لإيوائهم، وتخصيص 200 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة للبنية التحتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وما تدول حول صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبيع حديقة هابي لاند المنصورة بالمزاد العلني.

كما نفى ما تردد حول إصدار محافظة بورسعيد بطاقات استيرادية جديدة، وما أثير حول إصدار قرار بإغلاق المحلات التجارية بمحافظة الشرقية، وما تداول حول هروب تمساح من حديقة الحيوان بالجيزة.