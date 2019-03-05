أخبار مصر | 'الأعلى للإعلام': إنذارات للمواقع الإخبارية المتورطة في نشر خبر كاذب بتعيين وزير جديد للنقل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الأعلى للإعلام': إنذارات للمواقع الإخبارية المتورطة في نشر خبر كاذب بتعيين وزير جديد للنقل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، عن قلقه الشديد من تورط عدد من المواقع الإخبارية في نشر أخبار كاذبة خاصة بتعيين وزير جديد للنقل.

وقال المجلس في بيان له، إن هذه الواقعة تمثل مخالفة واضحة للمعايير والقرارات الصادرة عنه، والتي تحظر نقل الأخبار والمعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي أو من وسائل إعلامية أخرى، دون التأكد من صحتها.

وأكد المجلس حرصه على مصداقية الإعلام المصري، ومسؤوليته أمام المتلقي، ومن هذا المنطق قرر الاكتفاء في هذه الواقعة بإرسال إنذارات للمواقع الإخبارية المتورطة في نشر الخبر الكاذب، مؤكدًا تقديره للاعتذارات التي قدمتها عدد من هذه المواقع للقرّاء.

وشدد المجلس على ضرورة تقديم باقي المواقع لاعتذارات واضحة وصريحة للقراء في هذا الشأن، مجددًا ثقته التامة في تقدير القيادات الإعلامية لأهمية دورها في تحقيق المصالح العامة للمجتمع، واتخاذهم للتدابير اللازمة التي تحول دون تكرار هذه المخالفة مرة أخرى، وعدم نشر أية أخبار إلا بعد التأكد من صحتها من مصادرها الأصلية والمسؤولة.