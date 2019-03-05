أخبار مصر | "محامين" المنوفية تتعاقد مع 3 مستشفيات جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "محامين" المنوفية تتعاقد مع 3 مستشفيات جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقدت نقابة المحامين الفرعية بالمنوفية مع 3 مستشفيات جدد، ضمن مشروع العلاج للمحامين، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال خالد راشد، نقيب الفرعية، إنه تم التعاقد مع مستشفيات: "جلو بال"، و"السلام الجديدة" بمدينة تلا، و"الرواد التخصصي الجديدة" بمدينة منوف، حيث يتوافر بها أحدث الأجهزة، وعلى أتم الاستعداد لاستقبال المحامين وأسرهم، لافتا إلى أن ذلك يأتى فى إطار الخدمات الطبية التى تحرص النقابة على تقديمها للأعضاء ضمن مشروع العلاج.

يذكر أن نقابة المحامين بالمنوفية أبرمت تعاقدات مع مستشفيات كثيرة، أبرزهم المستشفى العسكري بشبين الكوم، والعربي بأشمون.