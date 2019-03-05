أخبار مصر | برلماني يتقدم بسؤال للحكومة حول اعتماد تحليل "بي سي آر" للسفر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم بسؤال للحكومة حول اعتماد تحليل "بي سي آر" للسفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن اعتماد تحليل الـ "بي سي آر" للسفر إلى الخارج.

وطالب "فؤاد"، في نص سؤاله بالكشف عن حقيقة صدور وتطبيق قرار اعتماد تحليل الـ "بي سي آر" والموعد المحدد للعمل به في كافة الدول العربية كمستند للشفاء ومعيار للراغبين في العمل بدول الخليج بدلًا من تحليل الأجسام المضادة، مُضيفا أن مجلس وزراء الصحة العرب خلال إجتماعه منذ عدة أيام أشاد بالمبادرة الرئاسية (100 مليون صحة) كتجربة ناجحة تمكن للدول العربية الإسترشاد بها، موضحًا أن الاجتماع انتهي إلى اعتماد تحليل "بي سي آر" كمعيار للراغبين في العمل بدول الخليج بدلًا من تحليل الأجسام المضادة.

وأشار "فؤاد"، إلى أن وزيرة الصحة أكدت في تصريح صحفي لها تكليف الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بمتابعة تنفيذ اعتماد تحليل "بي سي آر"، كمعيار لتحديد تواجد " فيروس سي" في أجساد الراغبين في العمل بدول الخليج بدلا من تحليل الأجسام المضادة مما يفتح الباب أمام المتعافين من الفيروس من أجل السفر للعمل بالدول العربية.

وطالب "فؤاد"، بإحالة السؤال إلى اللجنة المختصة بالمجلس على أن يكون الرد كتابة.