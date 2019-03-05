أخبار مصر | افتتاح استراحة المحامين بمحكمة القضاء الإداري في الأقصر

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افتتحت نقابة محامين الأقصر، برئاسة النقيب الدوشي شاكر، استراحة المحامين بمحكمة القضاء الإداري، بحضور المستشار عادل عز، رئيس مجلس القضاء الإداري بالأقصر، وعدد من المستشارين، على رأسهم عادل الجيوشي، وأحمد صلاح، ومعتز رمضان، وأعضاء المجلس الفرعي، ولفيف من المحامين.

وقال الدوشي شاكر، إن الافتتاح شهد كلمة لرئيس المحكمة، أشاد فيها بدور النقيب العام، سامح عاشور، لما بذله من جهد للارتقاء بمهنة المحاماة، مشيدًا بمحامي الأقصر وأدائهم وتميزهم في العمل.

يذكر أن سامح عاشور، نقيب المحامين، كان قد التقى، خلال زيارته للأقصر، فبراير الماضي، رئيس المحكمة، وكان تخصيص استراحة كبيرة للمحامين على رأس مطالب محامي النقابة الفرعية.