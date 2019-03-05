أخبار مصر | برلماني يتقدم باقتراح تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن صفحات الشائعات والأكاذيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني يتقدم باقتراح تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن صفحات الشائعات والأكاذيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترح النائب محمد العقاد، عضو مجلس النواب، تخصيص خط ساخن للتبليغ عن صفحات التواصل الاجتماعي التي تروج للشائعات وتنشر الأكاذيب من أجل تضليل الرأي العام وإثارة الفتنة والبلبلة وزعزعة الأمن والاستقرار.

وأضاف العقاد، أن الهدف رفع وعى المواطنين في التصدي للحملة الممنهجة التي تشنها بعض الجماعات على الدولة المصرية ومؤسساتها ورموزها وأن يكون المواطن شريكا أساسيا في صنع القرار والتصدي لهذه الحملة الممنهجة التي تشنها هذه الجماعات بأموال مدفوعة من الخارج.

وأشار النائب البرلماني إلى أن الفترة الأخيرة شهدت سيلا من الشائعات والأكاذيب التي شنتها الجماعة الإرهابية مستغلين حادث محطة مصر وغيرها من الأحداث التي تمر بها البلاد ويستغلون وسائل التواصل الاجتماعى لنشر أكاذيبهم والشائعات التي تهدف لتضليل الرأى العام ولابد من إيجاد آلية لغلق كل الصفحات التي تروج للشائعات ومعاقبة كل من يروج لمثل هذه الشائعات التي لا هدف منها سوى زعزعة الأمن والاستقرار ونشر الإحباط واليأس بين المواطنين.