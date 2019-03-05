أخبار مصر | "مستقبل وطن" يعد دراسة حول العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن" يعد دراسة حول العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأوضحت أن العلاقات الأقتصادية بين مصر ودول الإتحاد الأوروبي شهدت تطورًا ملحوظًا مع دخول اتفاقية الشراكة الأوروبية المصرية حيز التنفيذ منذ عام 2004، وفى الوقت الذى ينظر فيه إلى مصر باعتبارها همزة الوصل بين دول الإتحاد الأوروبي وبين الدول العربية، وكذلك الدول الإفريقية فى ظل رئاسة مصر الحالية للإتحاد الأفريقي.
وتناولت الدراسة، أطر ومؤسسات التعاون بين مصر والإتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هناك ترابط في المصالح وتقارب في الرؤى المصرية والأوروبية حول العديد من الموضوعات الإقليمية والدولية، كما استعرضت الدراسة العديد من الأُطر ومؤسسات التعاون التى تجمع بين مصر والإتحاد الأوروبي، ويتمثل أبرزها فى: القمة العربية الأوروبية، والمنتدى الإفريقي الأوروبي، واتفاقية المشاركة المصرية الأوربية، ومبادرات وإعلانات التنسيق السياسي بين مصر والإتحاد الأوروبي، والشراكة في مجال الطاقة، والشراكة في مجال البحث والإبتكار.
وقدمت الدراسة، تحليلًا للعلاقات الإقتصادية بين مصر والإتحاد الأوروبي "التبادل التجارى- الإستثمارات المباشرة"، حيث تنوعت العلاقات الإقتصادية بين مصر والإتحاد الأوروبي، وتناولت الدراسة حجم التبادل التجاري والاستثمار المباشر بين الطرفين كمؤشرين على مدى تطور العلاقات الاقتصاديَّة بينهما، فضلًا عن المنح والمساعدات المقدمة من الإتحاد الأوروبي إلى مصر.
وتوصلت الدراسة، لعدد من النتائج من تحليل العَلاقات الإقتصادية بين مصر ودول الإتحاد الأوروبى، أهمها: تعد اتفاقية الشراكة الأوروبية المصرية هى الإطار الرئيس الذى يحكم العلاقات التجارية بين مصر ودول الإتحاد الأوروبى، وتستورد مصر من دول الإتحاد الأوروبي سلعًا يغلب عليها طابع التصنيع وذات التكنولوجيا العالية فى حين تصدر مصر إليهم سلعًا غير متفوقة صناعيًا، ولا تعتمد على التكنولوجيا المتطورة، وتعد بريطانيا من أكثر دول الإتحاد الأوروبى التى تتمتع بعَلاقات اقتصادية قوية مع مصر، وفى ظل سعى بريطانيا للخروج من الإتحاد من المتوقع أن تنخفض تلك العَلاقات، خاصة فى ظل ما ستخسره بريطانيا من مزايا اتفاقية الشراكة الأوروبية المصرية التى تتوفر للدول الأعضاء بالإتحاد الأوروبي، كما تعد إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا من أعلى دول الإتحاد الأوروبي فى حجم التبادل التِّجاري مع مصر، وتعد بريطانيا وبلجيكا وفرنسا من أكثر الدول الأوروبية استثمارًا بمصر.
بالإضافة إلى أن هناك دول في الاتِّحاد الأوروبي لا تصدر استثمارات أجنبية لمصر، وهم: فنلندا وسلوفاكيا وليتوانيا، وتُعد سلوفينيا وسلوفاكيا من الدول الأوروبية التى تحقق معهم مصر فائضًا فى الميزان التِّجاري، فى حين تحقق مصر عجزًا فى الميزان التجارى لصالح باقية دول الإتحاد الأوروبي، وتحقق مصر فائضًا فى ميزان الخدمات مع دول الإتحاد الأوروبي، وتحول حجم التبادل التجارى بين مصر وسلوفاكيا ليصبح صفرًا فى العام 2017، مما يعنى خسارة مصر لدولة مستوردة صافية منها بلغ حجم صادراتها إليها 9.5 ملايين دولار للعام 2014.
واختتمت الدراسة، بتقديم بعض التوصيات والمقترحات لتطوير العلاقات الإقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتعظيم الاستفادة المصرية من اتفاقيَة الشراكة الأوروبية المصرية، منها: رفع القدرة التنافسية للسلع المصرية في الأسواق الأوروبية، وتشجيع زيادة تدفق الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين مصر ودول الاتِّحاد الأوروبي.