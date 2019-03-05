حقيقة إصدار قرار بإغلاق المحلات التجارية بالشرقية

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محافظ الشرقية الدكتور محمود غراب
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، اليوم الثلاثاء، الأنباء التي ترددت بشأن إصدار محافظة الشرقية قرارا بإغلاق المحلات التجارية التي تقع في نطاق المحافظة، موضحا أنه تواصل مع محافظة الشرقية نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا صحة لصدور أي قرارات لغلق المحال التجارية بنطاق المحافظة، موضحة أن حقيقة الأمر تتمثل في غلق المقاهي غير المرخصة فقط، وأن كل ما يثار في هذا الشأن ما هو إلا مجرد شائعات مغرضة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين بالمحافظة.
وأشارت المحافظة إلى أن قرار غلق المقاهي غير المرخصة والمتواجدة في المناطق السكنية جاء بناءً على شكوى المواطنين من الإزعاج والسهر حتى الفجر، بالإضافة إلى حالات المضايقات بالأهالي والمارة وكذلك تسببها في إعاقة وشل الحركة المرورية أمام السيارات والمارة، مضيفة أن القرار تم تنفيذه في مدينة الزقازيق حيث تم
وأشارت المحافظة إلى أن قرار غلق المقاهي غير المرخصة والمتواجدة في المناطق السكنية جاء بناءً على شكوى المواطنين من الإزعاج والسهر حتى الفجر، بالإضافة إلى حالات المضايقات بالأهالي والمارة وكذلك تسببها في إعاقة وشل الحركة المرورية أمام السيارات والمارة، مضيفة أن القرار تم تنفيذه في مدينة الزقازيق حيث تم إغلاق 11 مقهى غير مرخصة ومخالفة لاشتراطات الترخيص، وذلك بنطاق دائرة حي أول وثان الزقازيق ويتوالى تنفيذ القرار تباعا في باقي مراكز ومدن وأحياء المحافظة.
وناشدت وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
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