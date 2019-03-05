انت الان تتابع حقيقة إصدار قرار بإغلاق المحلات التجارية بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محافظ الشرقية الدكتور محمود غراب

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، اليوم الثلاثاء، الأنباء التي ترددت بشأن إصدار محافظة الشرقية قرارا بإغلاق المحلات التجارية التي تقع في نطاق المحافظة، موضحا أنه تواصل مع محافظة الشرقية نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة أنه لا صحة لصدور أي قرارات لغلق المحال التجارية بنطاق المحافظة، موضحة أن حقيقة الأمر تتمثل في غلق المقاهي غير المرخصة فقط، وأن كل ما يثار في هذا الشأن ما هو إلا مجرد شائعات مغرضة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين بالمحافظة.

وأشارت المحافظة إلى أن قرار غلق المقاهي غير المرخصة والمتواجدة في المناطق السكنية جاء بناءً على شكوى المواطنين من الإزعاج والسهر حتى الفجر، بالإضافة إلى حالات المضايقات بالأهالي والمارة وكذلك تسببها في إعاقة وشل الحركة المرورية أمام السيارات والمارة، مضيفة أن القرار تم تنفيذه في مدينة الزقازيق حيث تم