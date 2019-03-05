انت الان تتابع الحكومة تنفي هروب تمساح من حديقة الحيوان بالجيزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تمساح - صورة أرشيفية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الثلاثاء، الأنباء التي ترددت بشأن هروب تمساح من حديقة الحيوان بالجيزة، موضحا أنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدة عدم هروب تمساح من حديقة الحيوان بالجيزة وأن جميع الحيوانات بالحديقة تخضع لعمليات تأمين ورقابة، مشيرة إلى أن الحديقة تضم 70 تمساحا تمثل مختلف الأعمار، وتشمل مرحلة الجنين وتماسيح صغيرة وتماسيح كبيرة، وكذلك مختلفة في الأطوال تصل إلى نحو 2.5 متر.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة أنه جار تطوير حديقة الحيوان حيث سيتم تحديث البنية التحتية بشكل عام من الطرق والأماكن داخلها، بالإضافة إلى رفع الخطوات من تحسين نظام المطاعم والاستراحات ودورات المياه لكي تليق بالمواطنين، فضلا عن تطوير مناطق إيواء الحيوانات واستحداث أنواع جديدة لكي تضمها الحديقة.وناشدت الزراعة،