انت الان تتابع الحكومة تنفي مراقبة محادثات «السوشيال ميديا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مواقع التواصل الاجتماعي

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الثلاثاء، ما تردد حول مراقبة الحكومة لمحادثات المواطنين على مواقع "فيسبوك وتويتر" وغيرها من خلال قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، موضحا أنه تواصل مع وزارة الاتصالات التي نفت صحة تلك الأنباء تماما، مشددةعلى أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لا يتضمن أية مواد تنص على مراقبة محادثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، بل على العكس فإن القانون يشدد على حماية بيانات المواطنين وخصوصيتهم ويجرم إفشاء هذه البيانات.

وأكدت الوزارة أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاختراق أو العبث أو الإتلاف أو التعطيل بأية صورة، فضلا عن الحماية الجنائية