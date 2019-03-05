انت الان تتابع تهجير أهالي العشوائيات.. الحكومة تنفي 13 شائعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

العشوائيات

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تقرير توضيح الحقائق، لتوضيح ما أثير في مواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، وفي البيانات نفت الحكومة عددا من الشائعات، منها: إقرار الصينية كلغة أجنبية إجبارية بالثانوية العامة بنظام التعليم الجديد، انهيار إحدى المدارس الابتدائية بالمنيا، مراقبة محادثات المواطنين على مواقع التواصل، إصدار بورسعيد بطاقات استيرادية جديدة، تخصيص 200 مليار جنيه من الموازنة العامة للبنية التحتية بالعاصمة الإدارية، إصدار قرار بإغلاق المحلات التجارية بالشرقية، هروب تمساح من حديقة الحيوان بالجيزة.

وللتفاصيل يمكنكم الإطلاع على: الحكومة تنفي إقرار الصينية كلغة إجبارية بالثانوية الحكومة: لا صحة لانهيار مدرسة ابتدائي بالمنيا الحكومة توضح حقيقة تهجير أهالي العشوائيات قسريا حقيقة إصدار محافظة بورسعيد بطاقات استيرادية جديدة حقيقة تخصيص 200 مليار جنيه من الموازنة للعاصمة الإدارية حقيقة إصدار قرار بإغلاق