شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين القوات المسلحة وصندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت إدارة التعليم والتدريب المهني للقوات المسلحة، بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة في خدمة المجتمع وإعداد وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل، وفي إطار استراتيجية الدولة للنهوض بالتعليم الفني وتحقيق رؤية مصر 2030، حسبما ذكر المتحدث الرسمي للقوات المسلحة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ويهدف البروتوكول إلى تحقيق التعاون بين الطرفين في مجال التعليم والتدريب الفنى والتكنولوجى والمهنى وإنشاء قاعدة بيانات للفنيين والمهنيين الحاليين وحصر إحتياجات سوق العمل بالدولة والقطاع الخاص وجهات التأهيل المختلفة وتوزيع عملية التأهيل على مختلف قطاعات التعليم الفنى والمهنى وذلك بالتنسيق بين وزارات الصناعة والتجارة والقوه العاملة والتنمية الإدارية والتربية والتعليم والإنتاج الحربى وباقى الجهات المختلفة بالدولة.

كما ينص البروتوكول على تطوير مناهج التعليم من خلال خبراء الصندوق في مجال التعليم الفنى والتكنولوجى وتقديم الدعم الفنى والتقنى لإدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة طبقاً للمعايير الدولية المتبعة في أنظمة التعليم الفنى كذلك تدريب أعضاء هيئة التدريس والإداريين على المناهج الحديثة ونظم الإمتحانات وأعمال التقييم ونظم الإلتحاق بالمؤسسات التعليمية.

حضر مراسم توقيع البروتوكول رئيس هيئة التسليح بالقوات المسلحة ومدير إدارة التعليم والتدريب المهنى للقوات المسلحة والمشرف على إدارة صندوق تطوير التعليم.