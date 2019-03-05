شكرا لقرائتكم خبر عن «الجونة» تستضيف «صيد الأسماك» ترويجًا للسياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد الجونة لإطلاق مسابقة بطولة الجونة للصيد، والتي تنظمها «ريد سي أنجيلرز» للمرة الثانية تحت رعاية الاتحاد المصري لرياضة صيد الأسماك في الفترة من 6- 10 مارس الجاري، لتختتم البطولة فعالياتها بحفل توزيع الجوائز بحضور محمد قداح رئيس الاتحاد المصري لصيد الأسماك، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وتأتي تلك البطولة التي تقوم على قواعد تحافظ على البيئة حيث تشترط المسابقة عدم صيد أكثر من سمكتين من نفس النوع، في إطار استضافة الجونة للفعاليات الرياضية والفنية الهامة والأحداث العالمية التي تستضيفها على مدار العام بهدف تنشيط السياحة على غرار مهرجان الجونة السينمائي الذي عقدت دورته الثانية في سبتمبر الماضي، وبطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش التي بدأت في عام 2010 وتصنف كواحدة من أهم بطولات الاتحاد الدولي للإسكواش، وغيرها العديد والعديد من الأحداث والفعاليات على مدار العام.

ومن جانبه أعرب طارق كامل الرئيس التنفيذي للجونة عن سعادته باستضافة الجونة لتلك البطولة المتميزة مؤكدًا على أن أوراسكوم للتنمية مصر تعمل منذ اليوم الأول وفق رؤية مبنية على أساس ومبدأ واحد هو التنمية المستدامة، وها هي الجونة تستعد هذا العام للاحتفال بمرور ثلاثين عام على تأسيسها، ونستطيع القول أن الجونة قد نجحت في خلق مجتمع متكامل متجانس، وبيئة جاذبة وحاضنة للإبداع، ولازال هناك الكثير لتقدمه الجونة لعشاقها وسكانها ومرتاديها على مدار العام.

وأضاف طارق «تلك الأنشطة المتنوعة تضع مصر على خارطة السياحة العالمية، كمقصد سياحي متنوع للعديد من الأنواع السياحية مثل السياحة الرياضية والسياحة الفنية وغيرهم، وهو ما يعد إضافة قوية للسوق السياحي المصري».

وعلى ذات الصعيد قال هاني صادق منسق البطولة من ريد سي أنجيلرز «نؤمن بأهمية الحفاظ على البيئة، لذا فنحن نعزز قاعدة Catch & Release وهي واحدة من أهم المبادئ التي تحافظ على البيئة كشرط رئيسي في المسابقات الثلاث التي ننظمها، وقد ساعدتنا الجونة بقوة لإنجاح المسابقة والوصول بها إلى العالمية وضمان استدامتها، والمسابقة في عامها الثاني هذا العام تشهد مشاركة أوسع وانطلاقة أكبر وهو ما يدعمها للتطور عام تلو الآخر.