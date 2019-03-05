شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يناقش مع محافظ جنوب سيناء منظومة المخلفات الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، اجتماعاً مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمقر الوزارة، حيث تم خلال الاجتماع استعراض آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة للوصول إلى خطة تنفيذية وتصور نهائى لمنظومة المخلفات قابلة للتنفيذ لعرضها على رئيس الجمهورية.

كما تم خلال اللقاء أيضاً متابعة عدد من المشروعات الجارية على أرض المحافظة وإجراءات تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى عدد من القطاعات الخدمية.