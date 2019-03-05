شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية ردًا على مواطن طلب 150 ألفًا لرصف شارع: «المالية» سحبت 19 مليون جنيه من ميزانيتنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية، أن وزارة المالية سحبت 19 مليون جنيه من ميزانية المحافظة وأصبح رصيد بعض المراكز صفرا بسبب ذلك.

جاء ذلك خلال لقاء المواطنين، اليوم، والذي يعقده المحافظ إسبوعيا لحل مشاكل المواطنين بالمراكز والمدن بحضور اللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية ومديري الخدمات.

وطلب أحد المواطنين من قرية 49 الدرافيل التابعة لمركز بلقاس من المحافظ توفير مبلغ 150 ألف جنيه لرصف شارع رئيسي بالقرية، مؤكدا أنه سبق ووضعت المحافظة «دبش للشارع العام الماضي تمهيدا لرصفه ولم يحدث، وأن الشارع يحتاج لمبلغ 150 ألف جنيه لإستكمال السن والرصف، وأنه قدم عدة طلبات ولم يحدث أي شىء».

فرد المحافظ عليه «احنا مافيش عندنا فلوس حاليا والشارع اللي طوله 4 كيلو هيتكلف أكتر من مليون جنيه والموازنة لاتسمح حاليا».

ثم وجه حديثه لرؤساء الوحدات المحلية قائلا «كل يوم بيحصل تغيير ممكن النهاردة معانا نص مليون جنيه يا توزعهم يا بكرة مش هيبقوا موجودين وآخر حاجة وزارة المالية سحبت 19 مليون جنيه من موازنة المحافظة أول امبارح مبروك عليكم، ومنهم 2 مليون من رصيد بلقاس، وإللي دلوقتي بقي رصيدها صفر، وأخدوا من السنبلاوين وميت غمر ونبروه وغيرها النهاردة، كلمت الوزير الساعة 8 الصبح على المبلغ ده قالي اتسحبوا خلاص من المراكز».

ووجه حديثه للمواطن قائلا «روح للسادة النواب وإعمل مقايسة وهات صورة منها لأن الفلوس كلها في التنمية المحلية».

وخلال اللقاء رفض المحافظ طلب إحدى الفتيات توسط المحافظ لقبولها ضمن وظائف سد العجز المعلن عنها من وزارة التربية والتعليم، مؤكده حاجتها للعمل وتقديمها في المسابقة، وقال المحافظ «لا توجد توصيات أو وساطة ويجب أن نتعلم أن الإستثناءات تظلم أصحاب الحق والأولى من غيرهم».

وأضاف «نحن نتعامل مع الغني زي الفقير وياريت نرفض الإستثناءات تماماً حتى يحصل كل صاحب حق على حقه».

وردا على شكوى مواطن من وجود وجود ورشه مقلقه لراحة السكان وشكواه المتكررة لحي غرب المنصورة، والذي أكد أنه تم تنفيذ قرار الغلق إلا أن صاحب الورشه يعاود فتحها بدون رادع، قال المحافظ «حكاية كله تمام قصه يوميه متكررة».

وانفعل قائلا «انزلوا الشارع وسيبوا مكاتبكم لأن الجلوس في المكاتب والإعتماد على تقارير المرؤوسين هو الذي يجعلكم تقولون أن كل شيء تمام».