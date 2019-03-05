شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع: حماية الوطن وتأمين حدوده وشعبه مهمة مقدسة لا تهاون فيها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن الدفاع عن الوطن وتأمين حدوده وشعبه العظيم مهمة مقدسة لا تهاون فيها، مشيراً إلى الدور الوطنى الذي يقوم به رجال الدفاع الجوى ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة في تأمين سماء مصر وفرض السيادة والسيطرة الكاملة على مجالها الجوى، حسبما ذكر المتحدث الرسمي للقوات المسلحة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

بدأت الجولة بعرض تقديمى تضمن الأسلوب العلمى الراقى الذي يدار به العمل من خلال استخدام أحدث النظم التكنولوجية لقوات الدفاع الجوى من أجل حماية سماء مصر ضد أي عدائيات محتملة.

وألقى قائد قوات الدفاع الجوى كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير الدائم لقوات الدفاع الجوى بأحدث النظم التكنولوجية، وإمتلاك منظومة متكاملة من الأسلحة والإستطلاع والإنذار وآليات القيادة والسيطرة المتطورة بما يدعم قدرتها على تأمين المجال الجوى المصرى وتنفيذ المهام المكلفة بها تحت مختلف الظروف.

وفى نهاية التفقد، وجه الفريق أول محمد زكى التحية لمقاتلى الدفاع الجوى المرابضين في مواقعهم الذين يواصلون تنفيذ مهامهم طوال الليل والنهار بالتعاون مع باقى الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للدفاع عن الوطن والحفاظ على سلامة أراضيه، مطالبهم بالإستمرار في بذل الجهد والعرق في التدريب واليقظة التامة والحفاظ على الأسلحة والمعدات، كما أوصى القائد العام بضرورة الحفاظ على المستوى الراقى للياقتهم البدنية والحفاظ على الإنضباط العسكرى في المظهر والجوهر لأنه المقياس الحقيقى لتقدم القوات المسلحة والحفاظ على أعلى درجات الإستعداد القتالى.

حضر الجولة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.