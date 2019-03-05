شكرا لقرائتكم خبر عن قاضي «أموال الداخلية» لرئيس لجنة الفحص: «قرأنا القضية سطر سطر ومليم مليم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الاستيلاء على أموال الداخلية»، المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وعدد من القيادات المحاسبية بالوزارة في اتهامهم بـ«الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد بأكثر من 2 مليار جنيه خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011».

عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وتم إثبات حضور أعضاء اللجنة التي أودعت التقرير، وناقشت المحكمة نيرمين منير، رئيس اللجنة الفنية من الجهاز المركزى للمحاسبات، والمكلفة بفحص أوراق القضية، وسألها القاضى عن بعض نقاط التقرير، حيث قال لها إن «التقرير أورد أن هناك مبلغ ٨١٣ مليون و٢٥٠ ألف جنيه وفق مذكرات العرض على الوزير إضافة إلى أن استمارات ١٣٢ ع.ح جاءت بمبلغ مليار و١٣٥ مليون جنية و٧٩٥ ألف و٣٤١ جنيه، وهذا المبلغ يعد زيادة عن كشوف الصرف وهى ٦١٨ مليون و٧٢٩ ألف و٨٢٠ جنيه، وبخصم ما تم تسجيله بكشوف الصرف تبين أن الباقي ٥١٧ مليون جنيه دون كشوف».

فأجابت «منير» قائلة: «بعض النقاط الفنية التي أودعتها في التقرير لا أتذكرها لمرور فترة طويلة على إيداع التقرير، ويرجع فيها إلى باقي أعضاء اللجنة»، فيما عقب رئيس المحكمة على حديثها قائلًا: «المحكمة قرأت القضية سطر سطر ومليم مليم»، بحسب قوله.

وقال القاضي للشاهدة إن «المتهم الثانى قال خلال التحقيق معه بأن هناك اختلافات في الاستمارات خلال عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٠ وان مذكرات العرض كان بها زيادة في عام ٢٠٠٩ بمبلغ ٣٦ مليون جنية و٨٠٠ ألف جنيه، أما في عام ٢٠١٩ كان المبلغ ١٥٠ مليون و٨٠٠ ألف جنيه»، فأجابت: «لا أتذكر.. ولا أستطيع الجزم بإذا كانت المبالغ المدرجة بالاستمارات حوافز مجهود غير عادية أم حوافز مواجهة أهداف أمنية».

وأشارت رئيس اللجنة إلى أن «فترة فحص القضية كان في عام ٢٠٠٩ حتى ٢٠١١، واللجنة رتبت أوراقها بطريقة تصاعدية والترتيب جاء وفقا للسنوات، ولا أعلم إذا كان هناك بند في ميزانية وزارة الداخلية تحت مسمى مصاريف سرية أم لا».