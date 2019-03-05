شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام»: وثيقة استرشاديه للإعلام الرياضي بالاتفاق مع رئيسي تحرير «الأهلي والزمالك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد اجتماعاً للجنتي ضبط أداء الإعلام الرياضي والشكاوى، حيث دعا إلى الاجتماع الكاتب الصحفي إبراهيم المنيسي رئيس تحرير مجلة الأهلي والكاتب الصحفي على بركة رئيس تحرير مجلة الزمالك، وتم خلال الاجتماع مناقشة دور المجلتين في تنقية الأداء الإعلامي الرياضي من أي خلافات والتشاور حول أداء الإعلام الرياضي للناديين الكبيرين الأهلي والزمالك في الفترة القادمة.

وقال المجلس في بيان اليوم، إن الاجتماع عُقد في جو ساده التفاهم حيث عبر رئيسا التحرير عن التزامهما الكامل بالمعايير المهنية بما يحفظ للرياضة مكانتها لدى الجماهير والعمل على استقرار العلاقة بين مشجعي الناديين.

وانتهى الاجتماع إلى دعوة رئيسي تحرير المجلتين إلى لقاء مع فهمي عمر رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي وأحد أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لوضع ما انتهى إليه الاجتماع في وثيقة يلتزم بها الجميع ويسترشد بها الإعلام الرياضي في معالجة الأحداث الرياضية وتعبر عن السياسات التحريرية للمجلتين خاصة وأنهما يمثلان ركيزة الإعلام الرياضي للناديين الكبيرين.

وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إنه لمس روحا طيبة وفهماً أصيلاً لوظيفة كل منهما في رئاسة تحرير مطبوعته، وأكد المجلس على روح التفاهم التي سادت الاجتماع وتأكيدهما على التزامهما بالمعايير الأخلاقية والإعلامية ويأمل أن يكون مجلس إدارة الناديين داعمين لروح الود والتفاهم بين القائمين على المجلتين.