شكرا لقرائتكم خبر عن مدير أمن الإسماعيلية يتابع عمليات شفط مياه الأمطار أمام مدخل المستشفى العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، بتأمين دخول سيارات الإسعاف لمدخلى مستشفى الإسماعيلية العام والمستشفى الجامعي بعد تكدس مياه الأمطار أمام المدخلين.

وأخطر مدير الأمن، اللواء احمد الصحصاح، رئيس شركة مياه القناة والصرف الصحى، والذى تواجد على الفور في مدخل مستشفى الجامعة برفقة محمد عبدالسلام رئيس قطاع الإسماعيلية بالشركة وعدد من اللوادر وكاسحات المياه وماكينات السحب.

مدير أمن الاسماعيلية يتابع تأمين دخول سيارات الإسعاف للمستشفيات

وقام مدير الأمن ورئيس الشركة بفتح الطريق المؤدى للمستشفى وتأمين عبور الإسعاف القادم من الطريق الدائرى حتى مدخل أقسام الطوارىء.

وكشف مصدر أمني عن تكليف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اللواء محمد على حسين، بتشكيل غرفة رصد ومتابعة ميدانية لأماكن تكدس المياه والتنسيق الفورى مع أجهزة المحليات لكسحها مباشرة وأمام المستشفيات العامة لسهولة عبور سيارات الاسعاف في اطار الدور المجتمعى للوزارة، مضيفا أنه تم رصد 8 تجمعات وتكليف العميد حمدى عبدالنبى قائد مرور الإسماعيلية بالتواجد الميدانى 24ساعة في الشارع حتى انتهاء مواجهة الأمطار.