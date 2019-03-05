شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تواجه متهمي حادث «قطار محطة مصر» بتقارير المخدرات والجزاءات التأديبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تسلمت النيابة العامة تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية حول ملابسات حادث قطار محطة مصر وتصادم جرار سكك حديدية بالمصد الخرساني، ما تسبب في اندلاع حريق بمحطة مصر بالقاهرة وأدى إلى وقوع ضحايا ومصابين. وواجهت النيابة المتهمين بتقارير نتائج تحليل المواد المخدرة بالنسبة لعامل المناورة ونفى تعاطيه المواد المخدرة. فيما واجهت سائق الجرار المتسبب في الحادث بالعقوبات التأديبية وقال إنها «كيدية».

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