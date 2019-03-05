شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة صرف 400 جنيه شهريًا دعمًا للحوامل والمرضعات لمدة عامين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد على بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن صرف صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتنسيق مع وزارة الصحة دعمًا ماليًا بقيمة 400 جنيه شهريا للحوامل لمدة عامين حتي إتمام فترة الرضاعة.

وقال المركز إنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع, مُؤكدةً على عدم صرف دعم مالي للمرأة الحامل أو المرضعة، وأنه لم يتم التنسيق بين الوزارة وأي جهة بشأن هذا الأمر، مُشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات قد تشجع السيدات على الحمل المتكرر والمتقارب مما قد يشكل خطراً داهماً على صحة الأمهات والأطفال، إضافة إلى أن عدم ضبط الإنجاب سوف يؤدي لتفاقم أزمة الزيادة السكانية بالرغم من جهود الدولة في مجال تنظيم الأسرة.

وأشارت الوزارة إلى جهودها المستمرة في إعداد حملات وندوات توعوية بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجميع الأسر والوصول بالخدمات والتوعية إليهم جميعاً خاصة الفئات الفقيرة مع التركيز على المناطق النائية والعشوائيات والقري الأكثر احتياجاً، مُشيرةً إلى إتاحة وسائل تنظيم الأسرة وخدمات الصحة الإنجابية بالمجان تماماً للمستفيدات من مشروع «تكافل»، وذلك بجميع وحدات الرعاية الأساسية والمستشفيات التابعة للوزارة.