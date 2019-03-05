شكرا لقرائتكم خبر عن أمين الفتوى بدار اﻻفتاء يكشف جرائم الإخوان ضد الدين والوطن في 90 دقيقة الليلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستضيف الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج 90 دقيقة بقناة المحور الفضائية، الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار اﻻفتاء، في حوار خاص في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.

ويكشف أمين الفتوى بدار اﻻفتاء ،تفاصيل جديدة عن جرائم اﻻخوان اﻻرهابية ضد الدين والوطن والأبرياء ولماذا قررت دار اﻻفتاء الحرب على اﻻخوان وكيف تصنف دار اﻻفتاء جماعة اﻻخوان اﻻرهابية؟.

كما يكشف الدكتور خالد عمران عن الفتاوى الدينية حول داعش وما ترتكبه من جرائم ضد المواطنين وكيف ترى استخدام الدين كستار للجماعات اﻻرهابية ﻻرتكاب جرائم.

كما يكشف الدكتور خالد عمران عن أغرب اسئلة المواطنين لدار اﻻفتاء وكيفية التواصل معهم وعدد الفتاوى واجراءات الدار ضد شيوخ الفتاوى غير المعتمدين.

كما يواصل الإعلامى محمد الباز فضح أجراء الجماعة الإرهابية في تركيا وقطر وعلاقتهم بالمخابرات التركية وخططهم للتخريب وهدم الدولة والتحريض على العنف والإرهاب.