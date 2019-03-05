شكرا لقرائتكم خبر عن «الجيزة» تدفع بـ50 سيارة لشفط مياه الأمطار (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الثلاثاء، عمليات شفط مياه الأمطار بعدد من الطرق الرئيسية بنطاق المحافظة للتأكد من انتظام عمليات إزالة أي تجمعات للمياه.

وحرص «راشد» على تفقد عدد من الطرق الهامة للتأكد من عدم إعاقة الأمطار للحركة المرورية حيث تفقد طريق الإسكندرية الصحراوي والمريوطية وشارع الهرم والرماية وفيصل.

وأكد المحافظ، خلال الجولة، أنه تم الدفع بـ 50 سيارة شفط مياه تابعة للأحياء والهيئة العامة للنظافة والتجميل وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة سقوط الأمطار.

ووجه رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل ورؤساء الأحياء بالدفع بمواتير الشفط بالأنفاق وتجهيز غرف العمليات من خلال الخط الساخن برقم 114 ورقم هيئة النظافة 16809 والصرف الصحي 125 وذلك بالتنسيق بين المحافظة وتلك الجهات لتلقي شكاوى المواطنين بأماكن تجمع المياه وسرعة التحرك لها.

كما وجه بالتركيز على المناطق التي تشهد تجمعات المياه أهمها الأنفاق ومطالع ومنازل كوبري 15 مايو وجامعة الدول العربية ومحور صفط اللبن من جهة شارع السودان وميدان لبنان وكوبري فيصل وكوبري الجيزة وكوبري العمرانية لما لها من أهمية كبيرة وتأثير على الحركة المرورية بالمحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء جمال عبدالرشيد، رئيس مدينة الجيزة، والمهندس مصطفى محمد، نائب رئيس شركة الجيزة لقطاع الصرف الصحي، والعميد ايهاب مكاوي رئيس حي الدقي، حيث تفقد المحافظ أعمال رفع تجمعات المياه من شارع جامعة الدول العربية وأعمال تركيب بلاط الانترلوك بمنطقة سفنكس.

كما تفقد «راشد» أعمال إصلاح كسر بماسورة مياه بشارع ميشيل باخوم أمام نادى الصيد بحي الدقي.

محافظ الجيزة يتابع عمليات شفط مياه الأمطار بالمحاور والطرق الرئيسية

محافظ الجيزة يتابع عمليات شفط مياه الأمطار بالمحاور والطرق الرئيسية

محافظ الجيزة يتابع عمليات شفط مياه الأمطار بالمحاور والطرق الرئيسية

محافظ الجيزة يتابع عمليات شفط مياه الأمطار بالمحاور والطرق الرئيسية