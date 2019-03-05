إنفوجراف.. الحكومة تنفى 13 شائعة.. أبرزها مراقبة محادثات "فيس بوك"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتضمنت الشائعات مراقبة الحكومة لمحادثات المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي ونقص المستلزمات الطبية بأقسام الحروق فى المستشفيات الجامعية وإجراء امتحان الصف الأول الثانوي المقرر فى شهر مارس ورقياً بدون التابلت، وإقرار اللغة الصينية كلغة أجنبية إجبارية بالثانوية العامة فى نظام التعليم الجديد، وإلغاء القصة فى اللغة العربية للصف الأول الثانوي، وانهيار إحدى المدارس الابتدائية بمحافظة المنيا، وتهجير الحكومة لأهالي العشوائيات قسرياً، وتخصيص 200 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة للبنية التحتية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصرف دعم نقدى للحوامل والمرضعات لمدة عامين بالتنسيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبيع حديقة هابي لاند المنصورة بالمزاد العلنى، وإصدار محافظة بورسعيد بطاقات استيرادية جديدة، وإصدار قرار بإغلاق المحلات التجارية بمحافظة الشرقية، وهروب تمساح من حديقة الحيوان بالجيزة.

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