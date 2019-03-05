شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول كوب من الكاكاو يوميا يعالج الألم والتعب لمرضى التصلب المتعدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فى تقرير لها، عن فوائد الكاكاو، منها أنه قد يساعد شرب كوب كبير من الكاكاو كل يوم فى الحد من التعب لدى آلاف مرضى التصلب المتعدد لأنه يحتوى على مركبات مضادة للالتهاب.

وقالت الصحيفة إن مرض التصلب العصبي المتعدد هو حالة مرضية تؤثر على أكثر من 100ألف شخص في بريطانيا.

وأضافت الصحيفة أن الكاكاو غنى بالفلافونويد الذي يحتوى على خصائص مضادة للالتهاب،

وقد دعا العلماء الآن إلى تناول الكاكاو كعلاج، حيث توصلت دراسة علمية إلى أن شرب مج من الكاكاو مرة واحدة فى اليوم قد يساعد الأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد فى التخلص من التعب.

وجد الباحثون في جامعة أكسفورد أن المرضى الذين تناولوا مشروبات الكاكاو الغنية بالفلافونويد كل يوم لمدة ستة أسابيع تحسنت حالتهم وقلل شعورهم بالتعب والألم.

ويعتقد الباحثون أن هذا يرجع إلى أن مركبات الفلافونويد في الكاكاو لها خصائص مضادة للإلتهاب.

وأشارت الصحيفة إلى أن التصلب المتعدد هو الحالة العصبية الأكثر شيوعًا التي تؤثر على 100 ألف شخص فى بريطانيا، موضحة أنه يصيب عددا كبيرا من النساء، حيث يسبب مرض التصلب المتعدد الشعور بالتعب بين 9 من كل 10 من المرضى، بالإضافة إلى الألم، وفقدان القدرة على الحركة، ومشاكل البصر.

ويحدث هذا المرض عندما يحدث خلل بالجهاز المناعي للجسم، وبدلا من أن يهاجم الأمراض يتحول إلى مهاجمة أعصاب الجسم.

الدراسة الجديدة التي نشرت فى مجلة BMJ Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry ، قسمت 40 شخصا تم تشخيصهم مؤخرا بأنهم يعانون من الانتكاسات المتكررة لمرض التصلب العصبي المتعدد ،والإرهاق ،إلى مجموعتين.

تم إعطاء المجموعة الأولى كوب من مسحوق الكاكاو عالية الفلافونويد الساخنة كل يوم لمدة 6 أسابيع، وتم اعطاء المجموعة الثانية كمية منخفضة من الفلافونويد فى نفس المدة.

وقد طلب من المشاركين الانتظار 30 دقيقة قبل تناول أي دواء موصوف، أو تناول، أو شرب أي شيء آخر، ولكن بخلاف ذلك عليهم الالتزام بنظامهم الغذائي المعتاد.

تم تقييم مستويات التعب في جميع أنحاء الدراسة، وتقييم تلك المشروبات على التعب على مقياس من 1 إلى 10 وتم قياس مستويات النشاط لديهم.

وجد الباحثون أنه بعد 6 أسابيع، كان هناك تحسنا طفيفا فى الإرهاق فى 11 من هؤلاء الذين يشربون الكاكاو المحتوى على الفلافونويد المرتفع مقارنة مع ثمانية من أولئك الذين يشربون نسب منخفضة من الفلافونويد.

وأشارت الصحيفة إلى أن أولئك الذين يشربون الكاكاو العالي الفلافونويد كانوا أيضا قادرين على السير أبعد من أولئك الذين فى المجموعة الأخرى خلال اختبار المشي لمدة 6 دقائق ،كما أن الشعور بالألم كانت أقل في مستويات شرب الكاكاو عالي الفلافونويد.

وقال الباحثون، إن الدراسة أكدت أن استخدام التدخلات الغذائية أمر ممكن، ويمكن أن يقدم فوائد على المدى الطويل للتغلب على التعب، من خلال تحسين القدرة على تحمل التعب والمشي.

وقالت الدكتورة شيلي، وهي محاضرة في مجال التغذية بجامعة أكسفورد، التي قادت الدراسة: "إن مرض التصلب العصبي المتعدد لا يمكن التنبؤ به، ومختلف بالنسبة للجميع، لذلك نحن بحاجة الآن إلى معرفة مدى فعالية الشيكولاتة الساخنة الغنية بالفلافونويد، وما إذا كان يمكن أن تفيد جميع المرضى المصابين بمرض الــ MS قبل أن يوصى بها.

لا يزال هذا العمل في مراحله المبكرة، ولكن مع المزيد من البيانات ، نأمل كثيرًا أن نجد نهجًا غذائيًا يمكن أن يساعد الأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد على التعامل مع الأعراض التى يعانوا منها بأبسط الطرق، وبأمان في المستقبل.

وقالت إن الأشخاص المصابين بالتصلب المتعدد، ويعانون من الإرهاق قد يجدون شرب الكاكاو الخام يوميًا طريقة لمساعدتهم في التغلب على التعب.

وقالت الدكتورة سوزان كوهلاساس، مديرة الأبحاث في جمعية مرض التصلب العصبي المتعدد، التي مولت الدراسة: "نحن نعلم أن التعب هو أحد أكثر أعراض مرض التصلب العصبي المتعدد شيوعًا، ويمكن أن يكون له تأثير كبير على جودة الحياة، وبالتالي العثور على المزيد من العلاجات الشاملة المساعدة هي واحدة من أولوياتنا البحثية العليا.