شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. لجان التحكيم تتفقد 50 مشروعا طلابيا بمنصة الأنشطة الطلابية لـ"شباب القادة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

شهدت فعاليات منصة الأنشطة الطلابية، التى تنظمها مؤسسة شباب القادة، وتستضيفها الجامعة الأمريكية ، تفقد لجان تحكيم متخصصة لـ 50 مشروعا طلابيا تم اختيارهم من بين 251 نشاطا طلابيا خلال الشهرين الماضيين من خلال لجنة متخصصة.

وتضم لجان التحكيم 50 عضوا من مختلف التخصصات تم تقسيمهم لـ5 مجموعات لتغطى كافة تخصصات الأنشطة المشاركة بالمعرض، وكان من بين لجان التحكيم محمود سعد الدين مدير تحرير جريدة الخليج 365، ومحمود الضبع المستشار الإعلامى لحديد المصريين ، ونجلاء نصير رئيس قطاع المؤسسية المجتمعية بشركة we .

كما ضمت لجان التحكيم كلا من هيلينا أيلو رئيس قطاع الشراكة الإليكترونية بشركة ليكويد أفريقيا، والمهندس أحمد عبد الباسط عضو مجلس الدراسات المستقبلية وإدارة المخاطر بأكاديمية البحث العلمى وكبير مستشارى وزير الاتصالات سابقا، والدكتور شريف قاسم أستاذ الاقتصاد بجامعة المستقبل وأكاديمية السادات، والدكتور محمد سلمان وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ومحمد نبيل السعيد رئيس قطاع ريادة الأعمال بمايكروسوفت .

ومن المقرر أن يتم تقييم المشروعات من قبل لجان التحكيم وتوزيع الجوائز على المشروعات الفائزة .

ومن المقرر أن يشارك فى الفعاليات وزراء التعليم العالى والاتصالات ووزيرة التضامن الاجتماعى، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة العضو المنتدب لمجموعة شركات حديد المصريين، والمهندس عادل حامد المدير التنفيذى والعضو المنتدب لشركة المصرية للاتصالات، ومستشارين من وزارة التضامن ووزارة التعليم العالى وأساتذة من الجامعات المصرية وشركات القطاع الخاص وعدد من المؤسسات الإعلامية، حيث تعد هذه المنصة فرصة لتجميع كافة الأنشطة الطلابية على مستوى كل جامعات مصر.

وستتضمن الفعاليات جلسة حوارية وتوجيه اسئلة لوزارء التعليم العالى والتضامن والاتصالات عن "ماذا سيقدمون لهؤلاء الطلاب أصحاب المشروعات المشاركة فى المنصة من أجل أن يشعروا بأن الحكومة تدعمهم؟".