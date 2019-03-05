الحكومة تحسم الجدل بشأن إلغاء قصة اللغة العربية لأولى ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أعلن المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي من أنباء عن إلغاء القصة في اللغة العربية للصف الأول الثانوي، عاري تمامًا عن الصحة.

وأضاف المركز الإعلامي، في بيان، الثلاثاء، أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ونفت تلك الأنباء جملةً وتفصيلًا، مؤكدةً أن لا صحة لإلغاء القصة في اللغة العربية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن القصة مقررة على طلاب الصف الأول الثانوي كما هي دون حذف أي أجزاء منها أو تغيير.