مدبولي يكلف بالتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لميكنة العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، وممثلي عدد من الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه سيتم عقد لقاء دوري كل 3 أسابيع أو شهر لمتابعة الموقف للإجراءات الخاصة بانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والأعمال اللوجيستية المرتبطة بالإنشاءات.

وأكد رئيس الوزراء، ضرورة تحويل أكبر قدر من الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل إلكتروني من خلال مراكز تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين.

من جانبها، ذكرت الدكتورة هالة السعيد، أنه يجري العمل على مخطط إعادة هيكلة الحكومة، فعلى المستوى الكلي تم التعاقد مع بيت خبرة لتقديم مقترحات للتطوير وإعادة الهيكلة، منوهةً إلى أنه يتم أيضاً إعادة الهيكلة على المستوى الجزئي من خلال تدريب العاملين في إدارات الموارد البشرية، وخلال 3 أشهر ستكون هذه الوحدات قد بدأت العمل داخل والوزارات.

وأضافت أنه تم الانتهاء، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من إعداد دليل استرشادي يضع خطة عمل ويحدد لكل جهة المطلوب منها، والمعلومات المطلوب توفيرها، بهدف الانتقال للعاصمة الإدارية، وفي هذا الصدد، كلّف رئيس الوزراء بتوزيع نسخة من الدليل الاشترشادي على الوزراء غداً في اجتماع المجلس.

فيما لفت الدكتور عمرو طلعت إلى أنه جار العمل على تطوير البوابة الحكومية الألكترونية، وأن هيئة البريد، وفروعها الممتدة على مستوى الجمهورية تقدم خدمات إلكترونية متعددة للمواطنين حالياً، وأنه سيتم إعداد فيلم ترويجي عن المنظومة والخدمات الحكومية التي يتم تقديمها إلكترونياً.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم الانتهاء من تصميمات البنية التحتية للإتصالات والخدمات الذكية، وتم تنفيذ 90% من ربط مركز اتصالات الحى الحكومى على شبكة تراسل المصرية للاتصالات، كما تم تصميم عدد 3 شبكات داخل مبانى الحى الحكومى هي؛ شبكة الخدمات الذكية، وشبكة نقل البيانات الداخلية الخاصة بالوزارات، وشبكة خدمات الاتصالات.