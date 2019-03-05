"الأعلى للإعلام" يطالب بعدم نشر أخبار من "السوشيال ميديا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن واقعة نشر أخبار كاذبة عن بتعيين وزير جديد للنقل، تمثل مخالفة واضحة للمعايير.

وأوضح المجلس، في بيان له اليوم، أن الواقعة تمثل مخالفة واضحة للمعايير والقرارات الصادرة عن المجلس والتي تحظر نقل الأخبار والمعلومات من مواقع التواصل الاجتماعي أو من وسائل إعلامية أخرى دون التأكد من صحتها.

وشدد المجلس على حرصه على مصداقية الإعلام المصري ومسئوليته أمام المتلقي ومن هذا المنطق قرر المجلس الاكتفاء في هذه الواقعة بإرسال إنذارات للمواقع الإخبارية المتورطة في نشر الخبر الكاذب مقدراً في نفس الوقت الاعتذارات التي قدمتها عدد من هذه المواقع للقراء مؤكداً ضرورة تقديم باقي المواقع لاعتذارات واضحة وصريحة للقراء في هذا الشأن.

وجدد المجلس ثقته التامة في تقدير القيادات الإعلامية لأهمية دورها في تحقيق المصالح العامة للمجتمع، واتخاذهم للتدابير اللازمة التي تحول دون تكرار هذه المخالفة مرة أخرى وعدم نشر أي أخبار إلا بعد التأكد من صحتها من مصادرها الأصلية والمسئولة.