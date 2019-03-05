التموين تعلن شرط قبول تظلم المحذوفين من البطاقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات والتوثيق، إن تظلمات المرحلة الثانية من حذف غير المستحقين وفقًا للـ 5 معايير المقررة والمتاحة عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة دعم مصر "www.tamwin.com.eg" فقط، منتظمة، لافتًا إلى تلقي الوزارة العديد من التظلمات منذ الأول من مارس الجاري.

وأضاف مدكور -في تصريح لمصراوي- أن تلقي التظلمات متاح على الموقع الإلكتروني من خلال إدخال الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية، فضلًا عن إدخال رقم البطاقة الذكية وتحديد محافظة الصرف، وكتابة التظلم دون تقديم أي مستندات.

ولفت مستشار وزير التموين، إلى أن هناك شرطًا لقبول التظلم، وهو إرفاق رقم هاتف محمول صحيح بالطلب، لإتاحة التواصل مع صاحب البطاقة في حالة حاجة الوزارة إلى أي مستند لإتمام التظلم.

وضمت معايير المرحلة الثانية لحذف غير المستحقين:" من يزيد استهلاكهم من الكهرباء عن 650 كيلووات شهرياً، أو من يزيد استهلاكهم للهاتف المحمول عن 800 جنيه شهرياً، أو من تبلغ المصاريف المدرسية لأحد أبنائه عن 30 ألف جنيه سنوياً أو أكثر أو من لديه سيارة فارهة موديل 2014 أو أحدث، وشاغلي الوظائف العليا".