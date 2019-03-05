وزير التنمية المحلية يبحث منظومة المخلفات مع محافظ جنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماعًا مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمقر الوزارة.

وحسب بيان، الثلاثاء، شهد الاجتماع استعراض آخر مستجدات منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة للوصول إلى خطة تنفيذية وتصور نهائى لمنظومة المخلفات قابلة للتنفيذ لعرضها على رئيس الجمهورية.

كما تم خلال اللقاء أيضاً متابعة عدد من المشروعات الجارية على أرض المحافظة وإجراءات تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى عدد من القطاعات الخدمية .