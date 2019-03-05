بسبب طلب شهادة الطلاق.. وزير التعليم يعتذر لولية أمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قدمت إحدى أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي، شكوى للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك"، بشأن رفض مدرسة ابنتها تسليمها جهاز "التابلت" الخاص بها، إلا بعد إحضار صورة بطاقة الأب، أو صورة شهادة طلاق الأم.

وقالت إيناس صبري ولية الأمر: "أثناء تسليم التابلت الخاص بالنظام الجديد للمرحلة الثانوية، طالبت المدرسة ابنتي بإحضار صورة بطاقة الأب، في حين أني مطلقة من زمن بعيد، فتسهيلا وتعاطفا من المدرسة مع حالتي، طلبت مني المدرسة إحضار صورة شهادة الطلاق".

وتساءلت ولية الأمر: "هل هذا القرار لعدم أهلية الأم أو عدم صلاحيتها لاستلام التابلت ببطاقتها هي شخصيًا أو هو عدم اعتراف بدور الأم ودور المرأة في المجتمع؟"

وقالت إن هذا يتنافى مع من أقره الرئيس بأهمية وتفعيل دور المرأة في المجتمع خصوصًا ونحن على أعتاب الاحتفال باليوم العالمي للمرآة للأسف.

وأعلنت إيناس صبري رفضها القرار، مطالبة باستلام "التابلت" ببطاقتها الشخصية وليس بقسيمة طلاق.

وبدوره، علق الوزير على الشكوى قائلًا: "هذا تصرف خاطئ من موظف وسنصححه مع اعتذاري الشخصي للأم الفاضلة، أرجو أن تتواصل الأم معنا باسم المدرسة حتى نحقق في الأمر".