محافظ الجيزة: 385 ألف مواطن أجروا المسح الطبي ضمن "100 مليون صحة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

شهدت الوحدات والمكاتب الصحية والعيادات المتنقلة ونقاط الكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية بمحافظة الجيزة إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين للاستفادة من مبادرة "100 مليون صحة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للمواطنين .

وحسب بيان، الثلاثاء، تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فعاليات المبادرة بمستشفى البدرشين؛ للوقوف على نسب إقبال المواطنين وتوعيتهم بأهمية إجراء المسح الطبي .

وأعلن راشد أن إجمالي المفحوصين من أبناء المحافظة تخطى 385 ألف مواطن في خامس أيام المبادرة، من خلال 1730 فرقة منتشرة بأنحاء المحافظة للكشف على المواطنين وإحالة الحالات التي بحاجة إلى العلاج لمراكز الإحالة التابعين لها .

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالدفع بسيارات شفط مياه الأمطار أمام مقار المسح الطبي للمبادرة للتسهيل على المواطنين الدخول والخروج للمقار .

وأكد محافظ الجيزة أن كل المواقع المجهزة لإجراء الفحوصات على المواطنين، تعمل بكامل طاقتها تحت إشراف مديرية الشؤون الصحية، ومتابعة مباشرة من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن؛ لتذليل أي عقبات تواجه الفرق الطبية أو الرواد .

وأشار راشد إلى أنه تم توجيه الفرق الطبية بعدم مغادرة مواقعها قبل الانتهاء من توقيع الكشف الطبي اللازم والتحاليل على آخر مواطن متواجد بالموقع، كما تم توجيه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتكثيف أعمال الدعاية لتعريف المواطنين لتحقيق أقصي استفاده من المبادرة، كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة اليومية لفعاليات المبادرة .

رافق المحافظ خلال تفقد فعاليات المبادرة بمدينة البدرشين اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد، أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، واللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة البدرشين.

وقالت الدكتورة هناء سرور مدير مديرية الشؤون الصحية بالجيزة إن الحملة تستهدف توقيع الكشف على 5.3 مليون مواطن من أبناء محافظة الجيزة .

وأشارت انه تم تخصيص 53 عيادة متنقلة بالمحافظة، ونحو 480 فريق مشرف على فعاليات المبادرة؛ للتسهيل على المواطنين والتأكد من انتظامها من مديرية الشئون الصحية، إلى جانب عمل 5769 عضو بمختلف التخصصات للتسهيل على المواطنين .