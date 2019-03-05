النقض تلغى أحكام السجن.. وتبرئ المتهمين فى قضية رشوة حاويات بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير: قضت محكمة النقض ببراءة 21 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا برشوة حاويات ميناء بورسعيد، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن من سنة لخمس سنوات وغرامة الـ58 مليون جنيه. كانت النيابة العامة أحالت 21 موظفا بجمارك بورسعيد بدرجات مختلفة و مستخلص جمركى فى القضية رقم 1063 لسنة 2012 إلى محكمة الجنايات؛ بعد إثبات التحريات وجود مخالفات جسيمة منها فروق الرسوم الجمركية. وقضت محكمة الجنايات بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهمين من عام إلى خمس سنوات ورد مبلغ 29 مليون جنيه و609 آلاف و874 جنيها وغرامة مساوية والعزل والمصاريف والحبس سنتين مع الشغل للمتهمين من السادس وحتى العشرين والعزل 3 سنوات تبدأ من نهاية العقوبة والمصاريف وسنة واحدة مع الشغل للمتهم الأخير.

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