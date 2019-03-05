إحباط ترويج أدوية مجهولة المصدر بالأسواق في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، أحد مروجي الأدوية المستوردة مجهولة المصدر على صفحات التواصل الاجتماعي وبحوزته 759 عبوة دواء مختلفة الأنواع ومجهولة المصدر.

ورصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام المسئول عن إدارة إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بنشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع وتوصيل أدوية مستوردة مجهولة المصدر للمواطنين، وأسفرت جهود البحث من خلال الفحص الفني وجمع المعلومات وإجراء التحريات أن مرتكب الواقعة "عمر ع. إ.".

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته بمحافظة القليوبية، وتم ضبط جهاز هاتف محمول المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المشار إليها، وباستكمال التفتيش عُثر على 759عبوة دواء مستوردة أنواع مختلفة.

بفحص الأدوية المضبوطة بمعرفة أحد المفتشين المختصين أفاد بأنها مجهولة المصدر ومهربة من الجمارك وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور بيعها بالمخالفة لأحكام القانون.

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأضاف بقيامه بإنشاء الصفحة المُشار إليها للترويج لبيع أدوية مهربة من الخارج بغرض تحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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