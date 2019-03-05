ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بمطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمطروح، تشكيلًا عصابيًا ضم 4 أشخاص، تخصص في سرقة الدراجات النارية.

وردت معلومات لأجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن مطروح بقيام ("أحمد ع. ا. "عاطل"، و "أحمد ص. ع.، ومعتز ع. م.، و "محمود ط. ع." عاطلين ومقيمين بدائرة مركز شرطة مطروح) بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات واتخاذ كافة التدابير الأمنية وإعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبطهم، وبحوزة الأول سلاح ناري "طبنجة"، وبحوزة الثاني سلاح أبيض "مطواة"، وبحوزة الرابع سلاح أبيض "سكين".

بمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم وقائع سرقات لدراجات نارية مبلغ بسرقتها، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات، وبعرضها على المجني عليهم تعرفوا عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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