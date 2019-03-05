إحباط تهريب أجهزة تجسس وتنصت بميناء بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

أحبطت إدارة شرطة موانئ بورسعيد، تهريب عدد من كاميرات المراقبة ومايكات محظور جلبها واستيرادها من الخارج، واردة من إحدى الدول الأجنبية لصالح شركة استيراد وتصدير.

وتمكنت إدارة شرطة موانئ بورسعيد من ضبط 150 قطعة كاميرا على شكل مصباح كهربائي مزودة بمايك لتسجيل الصوت وكارت ذاكر، و20 قطعة ميكروفون على شكل "دواية" مصباح، و296 قطعة جهاز تحكم عن بعد يتم توصيله بالهاتف المحمول، غير واردة بالمستندات ومحظور استيرادها، داخل حاوية مشمولها "أجزاء كاميرات" واردة إلى ميناء غرب بورسعيد من إحدى الدول الأجنبية لصالح إحدى شركات الاستيراد والتصدير ملك "إسلام ك. م.".

بمواجهة "فاروق م. أ." مستخلص جمركي من قبل "صاحب الشأن"، أقر بصحة الواقعة ونفى علمه بما تحوي الرسالة من مضبوطات محظور دخولها للبلاد.

من ناحية أخرى، تمكنت إدارة شرطة موانئ بورسعيد من ضبط 16 ألف و896 قداحة سجائر على شكل تماثيل ذات طابع فرعوني، و786 قداحة سجائر على شكل مسدس مزود بشعاع "ليزر" غير واردة بالمستندات ومحظور استيرادها، وذلك داخل حاوية مشمولها "إكسسوارات" واردة إلى ميناء غرب بورسعيد من إحدى الدول الأجنبية لصالح إحدى الشركات ملك "عبدالمنعم ف. ع.".

بمواجهة "محمد ح. ع." مستخلص جمركي من قبل "صاحب الشأن"، أقر بصحة الواقعة ونفى علمه بما تحوي الرسالة من مضبوطات محظور دخولها للبلاد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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