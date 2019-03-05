أخبار مصر | "الحرية المصري" يكرم بوابة الخليج 365 ويهديها درع الحزب (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الحرية المصري" يكرم بوابة الخليج 365 ويهديها درع الحزب (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أهدى حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، متحدث مجلس النواب، درع الحزب لبوابة الخليج 365، واستلم الدرع الأستاذ أحمد الليموني، مدير تحرير بوابة الخليج 365، بالإنابة عن الدكتور مصطفى ثابت رئيس التحرير التنفيذي.

وحضر الندوة التي نظمتها الخليج 365، كل من الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب ومتحدث مجلس النواب، والنائب أحمد مهنى، الأمين العام للحزب، ونائب رئيس الحزب اللواء حسن ناجى، وطلعت القواس، نائب رئيس الحزب، والدكتورة جيهان بيومي أمين المرأة، ومحمد مهني أمين الشباب، وماجد طلعت أمين التدريب والتثثيف، ومؤمن سيد، أمين الاتصال السياسي.

وكشف أعضاء هيئة الحزب، خلال الندوة، عن عدد المقرات التي تم افتتاحها على مستوى الجمهورية، وأيضا تطرق الحديث عن خطة الحزب للفترة المقبلة، وعن استراتيجية الشراكة الاجتماعية.