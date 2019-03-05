أخبار مصر | "الخليج 365" تستضيف قيادات حزب الحرية المصري برئاسة صلاح حسب الله (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الخليج 365" تستضيف قيادات حزب الحرية المصري برئاسة صلاح حسب الله (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استضافت بوابة الخليج 365، هيئة مكتب حزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، متحدث مجلس النواب، والنائب أحمد مهنى، الأمين العام للحزب، ونائب رئيس الحزب اللواء حسن ناجى، وطلعت القواس، نائب رئيس الحزب، والدكتورة جيهان بيومي أمين المرأة، ومحمد مهني أمين الشباب، وماجد طلعت أمين التدريب والتثثيف، ومؤمن سيد، أمين الاتصال السياسي.

وكشف أعضاء هيئة الحزب، خلال الندوة، عن عدد المقرات التي تم افتتاحها على مستوى الجمهورية، وأيضا تطرق الحديث عن خطة الحزب للفترة المقبلة، وعن استراتيجية الشراكة الاجتماعية.

وأكد الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، أنهم يسعون بكل قوة لدعم المواطن البسيط ومحاولة تخفيف ما يقع على كاهله من أعباء، وأيضًا دعم الدولة في مسيرتها تجاه التنمية و البناء.