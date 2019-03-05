أخبار مصر | وزير الدفاع يتفقد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الدفاع يتفقد أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وبدأت الجولة بعرض تقديمي تضمن الأسلوب العلمي الراقي الذي يدار به العمل من خلال استخدام أحدث النظم التكنولوجية لقوات الدفاع الجوي، من أجل حماية سماء مصر ضد أي عدائيات محتملة.

أكد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أن الدفاع عن الوطن وتأمين حدوده وشعبه العظيم مهمة مقدسة لا تهاون فيها، مشيرًا إلى الدور الوطنى الذي يقوم به رجال الدفاع الجوي ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة فى تأمين سماء مصر وفرض السيادة والسيطرة الكاملة على مجالها الجوي.

وألقى قائد قوات الدفاع الجوي، كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير الدائم لقوات الدفاع الجوى بأحدث النظم التكنولوجية، وإمتلاك منظومة متكاملة من الأسلحة والإستطلاع والإنذار وآليات القيادة والسيطرة المتطورة بما يدعم قدرتها على تأمين المجال الجوى المصرى وتنفيذ المهام المكلفة بها تحت مختلف الظروف.



وفي نهاية الجولة، وجه الفريق أول محمد زكي، التحية لمقاتلي الدفاع الجوي المرابضين فى مواقعهم الذين يواصلون تنفيذ مهامهم طوال الليل والنهار بالتعاون مع باقى الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية للدفاع عن الوطن والحفاظ على سلامة أراضيه، مطالبهم بالإستمرار فى بذل الجهد والعرق فى التدريب واليقظة التامة والحفاظ على الأسلحة والمعدات، كما أوصى القائد العام بضرورة الحفاظ على المستوى الراقى للياقتهم البدنية والحفاظ على الإنضباط العسكرى فى المظهر والجوهر لأنه المقياس الحقيقى لتقدم القوات المسلحة والحفاظ على أعلى درجات الإستعداد القتالى.



وحضر الجولة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

