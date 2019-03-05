أخبار مصر | مستشار مدير "العمل العربية": السيسي يقدم الدعم الكامل لمؤسسات العمل العربي المشترك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشار مدير "العمل العربية": السيسي يقدم الدعم الكامل لمؤسسات العمل العربي المشترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد شريف داود مستشار مدير عام منظمة العمل العربية، أن مصر دائمًا ما تكون في مكان السبق والريادة في كل ما يخدم قضايا العمل والعمال في الوطن العربي، والعمل الدائم على الارتقاء بكافة شئونهم، وليس أدل على ذلك من احتضانها لهذه الندوة، وهذا التعاون المثمر المشترك بين وزارة القوى العاملة ومنظمتي العمل العربية والدولية، تحت رعاية وزير القوى العاملة الذي لا يدخر جهدًا في تقديم كل أوجه الحماية والرعاية لجميع العمال.

وجاء ذلك في كلمته اليوم الثلاثاء، حول الندوة الوطنية حول "العمل اللائق في خدمة التنمية المستدامة: أهداف مشتركة لمنظمة العمل الدولية وجمهورية مصر العربية"، والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس التابع لمنظمة العمل العربية.

وشدد "داود" على أن التنمية المستدامة تستلزم من الجميع تفكيرًا جديدًا بطرق مختلفة عن الأفكار المؤطرة مسبقًا، وذلك بالتعاون والتباحث المستمر بين أطراف العملية الإنتاجية الثلاثة باعتبارهم الشركاء والركائن الأساسية في توفير فرص العمل اللائق وترسيخ مبادئه، ومحاولة القضاء على الفقر، لتحقيق العدالة الاجتماعية، والتكيف مع كافة المستجدات ودفع عجلة التنمية، بما يقع تحت مظلة أهداف التنمية المستدامة.

وأكد "داود" أن مصر كانت ولا زالت تقدم يد العون بحضورها القوي والفعال على الساحة العربية، فيما يهم عالم العمال وكافة قضاياهم، مشددًا على ضرورة توفير فرص عمل لائقة مصحوبة بالحماية والرعاية الشاملة.